Arrivederci Cantalupa, ora testa a Padova

BUSTO ARSIZIO - Questa mattina ultima seduta di allenamento, poi l'Alessandria lascerà il ritiro di Cantalupa per rientrare in città, due giorni e mezzo di riposo e ripresa fissata per mercoledì. Con volti nuovi in arrivo: Michele Marconi, Andrea Begehetto e Simone Benedetti dal Pisa (dove andrà Davide Di Quinzio), possibile Francesco Orlando dalla Salernitana, che con i Grigi ha già l'accordo.

er Beghetto è stato necessario definire l'operazione anche con il Frosinone, che aveva ceduto in prestito il centrocampista ai toscani a gennaio 2020, con diritto di riscatto per il Pisa. Tre innesti sicuri dei cinque sollecitati da Moreno Longo, quattro con la firma anche di Orlando, per lavorare con un gruppo che si avvicina a quello definitivo. (LEGGI QUI LE PAROLE DEL MISTER)

"La gara con la Pro Patria (LEGGI QUI LA CRONACA DEL MATCH) ci ha permesso, anche, di allenare la fase difensiva". In cui sarà inserito Valerio Mantovani, che sta svolgendo anche un lavoro atletico mirato, per pareggiare il programma già svolto dei nuovi compagni. Bel reparto arretrato, invece, non c'è più Scognamillo, che ha definito la sua uscita dall'Alessandria, con un biennale a Catanzaro già pronto.