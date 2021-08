Accoltella il padre 80enne, arrestato per tentato omicidio

VIGUZZOLO - Tentato omicidio sabato pomeriggio a Viguzzolo. Alberto Gatto, 50 anni, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato per aver accoltellato il padre 80enne.

L'anziano non è pericolo di vita ed è stato ricoverato in ospedale. Il 50enne è in carcere. Del caso si stanno occupando i Carabinieri di Tortona e Alessandria.

Non si conoscono ancora molti particolari.

Padre e figlio abitano in una villetta bifamigliare. Il padre è sceso in giardino e, per motivi che ancora non sono chiari, è stato accoltellato alla schiena dal figlio dopo un litigio. Alberto Gatto non ricorderebbe come si sono svolti i fatti.