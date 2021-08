"Che emozione vedere Bertram nel calendario della serie A"

TORTONA - "La grande emozione è vedere Bertram Derthona inserita nel calendario di serie A". Ferencz Bartocci, amministratore delegato della società tortonese, matricola ambiziosa, commenta il cammino dei 'Leoni, partendo, proprio, dalla prima grande bellezza, "Tortona nella massima serie". Perché il calendario è la certezza inconfutabile dell'appartenza alla A.

La nuova formula

"Partiamo in casa (al PalaFerraris di Casale, ndr) contro Treviso, la nostra prima volta in assoluto. Poi andiamo ad affrontare Milano. Mi piace anche la novità di questa stagione: il calendario non è simmetrico (come la A del calcio, ndr) e questo lo rende ancora più interessante. Dalla prossima settimana testa bassa: dobbiamo lavorare per farci trovare pronti a vivere questa splendida avventura".

Dal 10 il ritrovo

Ultimi giorni di pausa, ma sicuramente tutti, per primo coach Marco Ramondino, stanno già studiando la lunga strada dei leoni in A. Dal 10 i primi arrivi in città, per test, visiste mediche e controlli: un ritrovo, prima di partire, il 16, per il ritiro, a Salice d'Ulzio, dove tutto il gruppo si allenerà in quota fino al 25. Al rientro già due amichevoli fissate: il 28 a Reggio Emilia e il 1° settembre a Varese, in preparazione all'esordio in Supercoppa, il 6 settembre a Trieste.