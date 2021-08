Avanti l'Alessandria, ai supplementari

PADOVA - A Genova, contro la Sampdoria, come dieci anni fa. Il 16 agosto, alle 21, in palio di 16esimi di finale di Coppa Italia. Ma il pass l'Alessandria la conquista solo ai supplementari, nonostante l'uomo in più dal 28' del primo tempo e ben due dal 6' della ripresa, fuori Chiricò, che soffre i Grigi, e Della Latta.

Due traverse, un salvataggio sulla linea, ma ancora fatica nel finalizzare, su cui Longo dovrà lavorare, in attesa di avere Marconi. Però la difesa è solida (Prestia un gigante), Beghetto mette una quantità enorme di palloni in area, da sfruttare meglio. A Padova gridano "tornerete in serie C": per il momento i Grigi vanno a 'Marassi'



PADOVA - ALESSANDRIA 0-2



Marcatori: pts 12' Corazza, sts 2' Orlando



Terzo atto, il primo ufficiale per Alessandria e Padova. In palio la qualificazione ai 32esimi di finale della Coppa Italia: sfida secca,molti i protagonisti della finale playoff. Pochi volti nuovi nei due undici titolari, solo Beghetto in maglia grigia, Settembrini e Kirwan nel Padova. Longo opta per il 3-4-1-2, con Eusepi dall'inizio in attacco insieme ad Arrighini e Chiarello alle loro spalle. In difesa al posto di Di Gennaro, a riposo precauzionale, c'è Cosenza

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo supplementare

15' E' finita: avanti i Grigi

2' GOOOL: l'Alessandria raddoppia, eurogol di Orlando, nel sette, su taglio di Parodi

Primo tempo supplementare

15' Un minuto di recupero

14' Tre cambi nel Padova: dentro Buglio, Paponi e Bifulco, per Settembrini, Biasci e Valentini

12'GOOOL Alessandria in vantaggio: Mantovani in area, colpo di testa di Giorno, traversa, la palla danza in area e Corazza, sotto porta, sblocca il punteggio

9' Vannucchi si oppone a Kolaj, poi Mantovani

5' Padova vicina al vantaggio: provvidenziale Prestia sulla conclusione di Settembrini

1' Longo utilizza lo slot supplementare, dentro Benedetti per Casarini. Il nuovo entrato va a sinistra nella difesa a 3, Parodi sale a centrocampo

Secondo tempo

51' In undici contro nove l'Alessandria non riesce a sbloccare il risultato. Si va ai supplementari

45' Sei minuti di recupero

40' Conclusione di Ronaldo, sul fondo

30' Ultimi due cambi per i Grigi: dentro Pierozzi e Mantovani, fuori Mustacchio e Cosenza. Mantovani va a destra e Prestia al centro

27' Colpo di testa di Giorno, sul fondo

25' Cooling break

21' Vasic nega il gol ai Grigi a portiere battuto sul tiro di Orlando

16' L'Alessandria cambia tutto l'attacco: dentro Orlando, Corazza e Kolaj, fuori Chiarello, Eusepi e Arrighini.

13' cambia ancora il Padova: un attaccante per un attaccante, Biasci per Nicastro

9' Vannucchi dice no a Parodi

6' Padova in nove: rosso diretto a Della Latta per intervento su Beghetto

2' Beghetto da sinistra, colpo di testa di Mustacchio, sul fondo

1' Dentro Andelkovic per Jelenic, il Padova con il 5-2-2

Primo tempo

Due occasioni per i Grigi, con una super parata di Vannucchi sulla conclusione di Mustacchio. Alessandria che,, dal 28', è in superiorità numerica per il doppio giallo a Chiricò. Ultimo quarto d'ora aggressivo dei Grigi.

47' Colpo di testa di Eusepi tra le braccia di Vannucchi

45' Tre minuti di recupero

41' Alessandria vicina al vantaggio: cross di Parodi da sinistra, girata di Mustacchio, grande parata di Vannucchi con l'aiuto della traversa

38' Sugli sviluppi del primo angolo, palla a destra per Arrighini e conclusione sul fondo, ma l'attaccante è in posizione di fuorigioco.

30' Il Padova passa al 4-4-1, con Nicastro unico terminale, Jelenic a destra e Settembrini a sinistra

28' Padova in dieci: secondo giallo a Chiricò, per intervento su Parodi

27' Palla rubata dall'Alessandria, Giorno apre per Chiarello, conclusione debole

23' Cooling break

19' Conclusione di Kirwan dai 20 metri, Pisseri blocca senza problemi

14' Ammonito Chiricò per simulazione

13' Occasione gol per L'Alessandria: Chiarello per Giorno in area, girata da buona posizione, sul fondo

7' Primno angolo, per il Padova. Senza esito. E Jelenic manda per le terre Parodi: l'arbitro redarguisce l'attaccante biancoscudato

4' Finisce a terra in area Mustacchio. Gioco fermo, il pubblico di Padova 'becca' Cosenza che protesta con l'arbitro

Le formazioni

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Vasic (37'st Ilie), Valentini (14' pts Bifulco), Pelagatti, Kirwan; Settembrini (14'Pts Buglio), Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro (13'st Biasci - 14'pts Paponi), Jelenic (1'st Andelkovic) . A disp.: Burigana, Fortin, Moro, Bifulco, Piovanello. All.: Pavanel

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza (30'st Mantovani), Parodi; Mustacchio (30'st Pierozzi), Casarini (1' pts Benedetti), Giorno, Beghetto; Chiarello (16'st Orlando); Eusepi (16'st Corazza), Arrighini (16'st Kolaj). A disp.: Crisanto, Russo, , Speranza, Mora. All.: Longo

ARBITRO: Minelli di Varese

ASSISTENTI: Ceccon di Lovere e Trinchieri di Milano, quarto ufficiale Kumara di Verona

NOTE: Serata calda, terreno in discrete condizioni.Spettatori: 450 circa (401 paganti, incasso 4.089, 10 euro) Espulsi Chiricò al 28' pt somma di ammonizioni, Della Latta al 6'st per gioco violento. Ammoniti: Chiricò per simulazione, Cosenza, Casarini, Beghetto, Parodi per gioco falloso, Ronaldo per comportamento non regolamentare. Angoli: 11-3 per l'Alessandria Recupero: pt 3', st 6', pts 1', sts 0'