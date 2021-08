Autosped resta al nord

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped Castelnuovo resta al Nord. Il rischio che la formazione di Castelnuovo Scrivia, lo scorso anno per la prima volta alla final eight di Coppa, in campionato fino ai quarti di finale dei playoff, finisse in un raggruppamento con lunghe trasferte, è stato scongiurato.

La Lega Basket femminile ha ufficializzato la divisione delle 28 squadre della seconda serie nazionale e le giraffe sono in quello con le società di nord ovest e nord est. Le rivali sono Libertas School Udine, Basket Team Crema, Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano (in cui gioca Tay Madonna), Brixia Basket, San Giorgio MantovAgricoltura, Blackiron Rentpoint.it Carugate, Torino Teen Basket, Alperia Basket Club Bolzano, Acciaierie Valbruna Bolzano, As Vicenza, Alpobasket, Ponzano Basket e Nuova Pallacanestro Treviso.