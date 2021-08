Il Pd, il sindaco, la Ferrando e Romiti

VALENZA - Botta del Pd, risposta del sindaco Oddone. In mezzo Annamaria Ferrando, fresca di nomina ad amministratore unico di Amv Igiene Ambientale.

«Ci si è resi conto che è indispensabile che chiunque vada ad amministrare un minimo di esperienza e competenza in questo campo debba avere? - accusa il Pd - Se abbiamo bene interpretato ciò che il sindaco ha dichiarato, abbiamo compreso che la neo amministratrice dovrà essere affiancata da un collaboratore esterno e dunque comprendiamo che verranno pagate due persone per amministrare la società. La scelta è stata fatta in base all'appartenenza politica (la Ferrando è sostenitrice della Lega, con la quale fu candidata ad Alessandria a sostegno di Cuttica, nda) o sulle reali competenze indispensabili per gestire questo servizio?».

La replica del sindaco, Maurizio Oddone, è di stamani: «Le critiche avanzate relativamente alla mancanza di appartenenza al settore non hanno fondamento. Il nuovo Amministratore Unico di Amv Srl è un imprenditore, quel che conta è la professionalità e la competenza nell’affrontare e risolvere i problemi, anzi il non appartenere al settore specifico è un motivo in più per agire a mente sgombra, nell’interesse dell’azienda e dei cittadini. Ricordo che anche Cesare Romiti, prima di arrivare alla Fiat non si era mai occupato di auto, eppure i risultati raggiunti furono molto elevati».

«Infine - conclude il sindaco - a proposito dell’Assemblea di Amv Srl, va sottolineato che abbiamo dovuto rinviare l’altro punto all’ordine del giorno, ovvero l’approvazione del bilancio, che avrebbe dovuto venire presentato entro il 30 giugno, ma non essendo stato adempiuto questo onere, si è dovuto rinviare ad altra data».