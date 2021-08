Casale: preparano il rave party, ma trovano i Carabinieri e la Locale

Erano pronti a fare festa, come spesso è accaduto in passato. Questa volta, però, hanno dovuto fare i conti con i carabinieri della compagnia di Casale, guidati dal capitano Christian Tapparo, e con gli uomini della Polizia Locale della città che li "attendevano - letteralmente - al varco". Oggi, mercoledì, alcuni camion e veicoli ricreazionali si stavano posizionando lungo la sponda sinistra del fiume Po, in zona Terranova, in vista di un rave party - che si sarebbe dovuto svolgere nei giorni a ridosso di Ferragosto - quando sono stati intercettati dalle forze dell'ordine. La "colonna" è stata controllata e scortata indietro, fino al casello Nord dell'autostrada.