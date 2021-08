Batteri nell'invaso: "Acqua per uso alimentare solo bollita"

PONZONE - "Nella porzione del comune di Ponzone alimentata dall’invaso di Bric Berton l'utilizzo dell'acqua potabile per uso alimentare (bere e cucinare) è consentito solo previa bollitura, mentre la si può comunque utilizzare per le altre attività domestiche", è quanto comunicato in serata da Amag Reti Idriche a seguito di controlli a campioni effettuati in collaborazione con i tecnici dell'Asl.

Precisamente il divieto di utilizzo dell’acqua non bollita riguarda il tratto che va dalle località Basto Collafeie fino al Villaggio Bric Berton. "Le analisi dell'Asl - spiega la nota di AMAG Reti Idriche - evidenziano infatti la presenza di batteri coliformi. La causa è attribuibile alla riduzione del titolo del cloro, probabilmente per le elevate temperature di questi giorni".



I tecnici di AMAG Reti Idriche hanno già provveduto ad eseguire un nuovo campionamento, in base al cui esito si deciderà se procedere alla distribuzione dell’acqua in sacchetti.