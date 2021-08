Manifestazione No-Vax a Novi: denunciato il promotore

NOVI LIGURE - Il 29 luglio, a Novi Ligure, in occasione della presentazione del libro del dottor Matteo Bassetti “Una lezione da non dimenticare. Cronaca della battaglia per sconfiggere il Covid-19 senza panico, né catastrofismo”, un nutrito gruppo di persone si è ritrovato in piazza Delle Piane per dare vita a una rumorosa contestazione nei confronti dell’autore e dei rappresentanti delle Istituzioni.

Un uomo, tra gli applausi degli altri partecipanti, ha pesantemente inveito con un megafono contro le misure vaccinali e il green-pass. La rumorosa contestazione è poi proseguita per tutta la durata della presentazione, tanto da indurre i Carabinieri presenti a suggerire agli organizzatori la chiusura del portone di Palazzo delle Piane. Grazie anche alla presenza di un servizio di ordine pubblico dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, del Nucleo Informativo e della Digos della Questura di Alessandria, la presentazione si è conclusa senza problemi. Al termine del dibattito, alcuni esponenti No-Vax e No-Green-Pass, che già avevano distribuito volantini contro il dottor Bassetti, gli hanno posto domande che mettevano in dubbio il suo operato e quello di tutta la comunità scientifica. Il confronto verbale, per quanto acceso, si è mantenuto nei limiti della correttezza. Al termine dell’evento, il relatore è stato fatto uscire dal retro del palazzo per evitare ulteriori contestazioni.

A seguito della manifestazione non autorizzata, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Novi Ligure, con la collaborazione del Nucleo Informativo di Alessandria, hanno identificato il promotore e ricostruito una serie di condotte delittuose di cui si è reso responsabile nel corso dell’evento. L’uomo, un 52enne proveniente da Carrara con svariati precedenti specifici, è stato denunciato per mancato preavviso di manifestazione, vilipendio della Repubblica, istigazione a disobbedire alle leggi e disturbo delle occupazioni delle persone. Sono stati inoltre identificati altri partecipanti, che verranno sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni anti-Covid-19 e per il mancato utilizzo di Dpi negli assembramenti di persone.