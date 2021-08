Zichella: "Uomini prima che calciatori"

TORTONA - Primo giorno di ritiro per l'Hsl Derthona che comincia la seconda stagione consecutiva nel campionato nazionale Dilettanti: bisognerà pazientare ancora qualche giorno per conoscere le avversarie - e c'è la possibilità che ancora una volta il girone a venti squadre sia purtroppo quello del nord-ovest - ma la società sta lavorando per allestire una rosa in grado di ben figurare in categoria dopo la brillante salvezza dello scorso anno.

"Voglio una squadra che possa fare meglio dell'anno scorso - dice l'allenatore Giovanni Zichella - che dia meno preoccupazioni dell'anno scorso e che possa raggiungere il prima possibile la quota salvezza per poi farci divertire. Così come ogni azienda fa dei colloqui prima di assumere un dipendente, anche noi quest'anno abbiamo puntato soprattutto prima sul conoscere l'uomo piuttosto che il calciatore: ogni acquisto già ufficializzato ha parlato sia con me che con i vari rappresentanti della dirigenza e di questo sono molto soddisfatto perché mi consegna un gruppo dai grandi valori personali oltre che calcistici". Un Hsl Derthona che ha puntato forte sui giovani per completare la propria rosa: "Tutte le squadre di serie D - continua il mister - hanno un grosso problema: il 2003; sono ragazzi che purtroppo per colpa del Covid-19 non hanno potuto praticamente mai scendere in campo né con gli Allievi né con la Juniores e di fatto sono fermi da un anno e mezzo. Trovare giocatori di quella leva pronti a scendere in campo con una prima squadra non era semplice, ma noi abbiamo in rosa quattro-cinque elementi tra cui scegliere i due che giocheranno ed è un grosso vantaggio".

Hsl conferma Zichella Accordo per la prossima stagione, con opzione per quella successiva

Anche nel completare il centrocampo si è cercato di scegliere giocatori che nonostante la giovane età potessero vantare una certa esperienza: "Abbiamo preso Luca Colantonio che è il classe '98 con più presenze in categoria in tutta Italia e abbiamo aggiunto giocatori sui quali crediamo con curriculum importanti: la riconferma di Gueye e Mutti e l'arrivo di Saccà in attacco confermano questa intenzione. Il nostro mercato non è ancora chiuso ma c'è molto tempo: la fretta solitamente in questi casi è una cattiva consigliera e arriverà anche il nostro momento. Non date retta alle voci, finché un giocatore non scende in campo per fare un allenamento con noi non è un nostro giocatore".

L'Hsl Derthona disputerà una amichevole ogni sabato fino al 4 settembre cominciando il 14 agosto con una sfida all'Sds Asti, mentre in settimana i ragazzi disputeranno una doppia seduta di allenamento ogni giorno e la domenica potranno riposare.