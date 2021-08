Il presidente Toso rivuole i tifosi allo stadio

TORTONA - Non nasconde l'entusiasmo per la seconda stagione da presidente in serie D, pur con un occhio al difficile campionato appena concluso con una brillante salvezza: Fabio Toso guarda avanti e spera in uno stadio di nuovo pieno di tifosi.

"Non credo di dover ricordare tutte le difficoltà dell'ultima stagione - esordisce il presidente - a cominciare dalla forza degli avversari ma anche la prossima annata non sarà facile: abbiamo molti stimoli ma siamo ancora tutti con lo sguardo rivolto alle formazioni che abbiamo affrontato lo scorso anno e al livello del gioco con cui ci siamo confrontati. Non siamo in grado di dire ora come ora quale sarà il nostro girone: giravano voci che avrebbero eliminato le liguri per creare un girone con solo piemontesi e lombarde ma ora come ora credo che ogni avversario iscritto alla serie D sia comunque uno scoglio difficile da affrontare"

Il discorso si sposta poi sul calciomercato dei bianconeri: "Abbiamo chiesto al mister una salvezza meno sofferta dello scorso anno, con qualche notte insonne in meno - continua Toso - avere allestito la rosa secondo le sue indicazioni è un buon inizio, fare un campionato il più tranquillo possibile il nostro traguardo. In questo momento ci sono un paio di trattative in corso di definizione: portare un centravanti in squadra in questi gironi è un impegno sia dal punto di vista economico che di quello 'umano' perché i rapporti fanno la differenza. Noi stiamo cercando di fare il meglio rispetto alla nostre possibilità, nei prossimi giorni potrebbero esserci ancora un paio di annunci".

L'ultima giornata della scorsa stagione ha permesso il ritorno dei tifosi al 'Coppi': per il prossimo anno quali sono le prospettive? "Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi della situazione anche perché non sappiamo, come tutte le altre squadre peraltro, se e come fare la campagna abbonamenti: l'accesso allo stadio è un aspetto fondamentale perché il nostro pubblico è sempre stato un fattore in più, vedremo cosa ci concederanno di fare con la nuova normativa ma mi sento di dire fin d'ora che avremo bisogno del sostegno di tutti per un'altra annata da battaglia. Abbiamo come al solito nuove maglie e tante altre novità, speriamo che poi il campo faccia rendere il lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti".

Nel frattempo in giornata i bianconeri hanno reso ufficiali le riconferme di Samuele Emiliano, Michele Spoto e Ousmane Gueye, tre pilastri dello scorso torneo le cui reti sono state importanti rispettivamente per peso specifico nel momento, quantità e qualità e che vestiranno ancora la maglia dell'Hsl Derthona.