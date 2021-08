Okeke, cinque anni con il Derthona

TORTONA - Ci sono proprio tutti per la firma del contratto che lega Leonardo Okeke, ala classe 2003, alla Bertram Derthona per cinque anni, il primo in prestito alla Jbm. Insieme al giocatore, uno dei migliori prospetti italiani, il padre, il suo agente, Vittorio Gallinari (ex grande cestista e papà di Danilo) e, per il club, il presidente Marco Picchi, l'amministratore delegato Ferencz Bartocci e coach Marco Ramondino. Tutte le persone che, insieme al giocatore, hanno definito le prossime tappe di un cammino sportivo e umano. "Leonardo era osservato da molti club, anche all'estero. La scelta di restare vicino a casa permette di seguire costantemente la sua crescita - sottolinea Gallinari - Il grazie va alla famiglia per la fiducia nell'agenzia Players Group e al Derthona per l'interesse e la determinazione nel portare in gruppo Okeke".

"Primo investimento su un giovane"

"Il primo investimento di questo livello su un ragazzo così giovane fatto dal Derthona - insiste Picchi - Siamo noi a ringraziare Gallinari per avere agevolato questa operazione in tempi rapidissimi, e anche College Basketball Borgomanero, dove Leonardo è cresciuto, e il general manager Federico Ferrari, per la correttezza e la disponibilità". Per Okeke c'è già una intesa con Jbm. "Giocherà a Casale, società con cui abbiamo creato sinergia e collaborazione e con cui divideremo il PalaFerraris. Crediamo che sia la soluzione migliore per Leonardo".

"Un punto di partenza"

C'è soddisfazione anche nello staff tecnico tortonese. "Per Leonardo questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo della carriera. Con il ragazzo e l'agente abbiamo condiviso l'opportunità di fargli disputare la prossima stagione a Casale - sottolinea coach Ramondino - così potremo monitorarlo sempre e avere feedback quotidiani o settimanali dalla JB. Pkeke deve sapere che giocatore è e che ciò che vuole diventare: sarà fondamentale per la sua carrieraʺ.