Castelceriolo: fiamme all'impianto Aral

ALESSANDRIA - Circa un'ora fa è divampato un incendio alla discarica Aral di Castelceriolo.

Dall'impianto di smaltimento si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a distanza. Al momento non è ancora stata chiarita la natura dell'incendio, né la vastità dell'area interessata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la protezione civile con tre mezzi pesanti per il trasporto di acqua.

"Quella di oggi - ha detto Andrea Morchio, coordinatore della Po - è una collaborazione ormai rodata, già nel 2018 nello stesso sito eravamo intervenuti, inoltre poco meno di un mese fa i nostri mezzi erano a supporto del maxi incendio nell azienda agricola di Masio. Il lavoro di anni per acquisire tali attrezzature, uniche in Piemonte, ancora una volta risulta fondamentale per l'aiuto della cittadinanza".