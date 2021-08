"Ho camminato per 135 chilometri per festeggiare la B"

LAVAGNA - "BBBen arrivato". Uno striscione enorme, preparato dalla piccola Emma, per accogliere papà Fabio Bagnarino, che poco dopo le 18 ha completato la sua impresa: a piedi da Alessandria alla località ligure per i 'Grigi in B'.

"Il primo giorno ho percorso 75 chilometri, il secondo 60: se non ci fosse stato questo caldo - racconta il super tifoso - avrei anche tentato di completare il percorso in un giorno solo. Ho preferito prendermi una pausa, a Montoggio, e sarei arrivato anche prima se questa mattina non avessi sentito la sveglia dopo una notte quasi insonne, cambiando la tabella oraria".

"Quando è arrivato Longo..."

Una idea nata molti anni fa, "con i Grigi in Eccellenza. A Barbara, che sarebbe diventata mia moglie, ho detto: se i Grigi saliranno in B quel giorno andrò a piedi da casa nostra a Lavagna". Dopo l'arrivo di Longo e l'inizio della rimonta Fabio ha pensato che il giorno in cui realizzare il progetto poteva essere vicino.

Bagnarino ha superato anche il covid, a novembre, "a marzo mi sono rimesso a correre, dopo la gara con il Como avevo smesso gli allenamenti, poi la sera del 17 giugno ho deciso che le promesse vanno mantenute". Due mesi di preparazione, in orari notturni, e ieri, all'alba, la partenza da via Zoppi. "Ho scelto il percorso, transitando, all'inizio, nelle località in cui faccio le consegne, come corriere. Ci sono stati momenti difficili, affrontando la salita della Castagnola, ieri, e poi oggi sulla Scoffera. Ma ce l'ho fatta e mi sono commosso per l'accoglienza al campeggio".

A fare il tifo per lui, anche a distanza, molti amici e compagni di tante tarsferte. "Noi abbiamo un club - racconta Lillo Cacciotto - lo abbiamo chiamato "degli ignoranti" e Fabio è il nostro grande preesidente. Solo lui poteva fare un 'fioretto' così per i grigi. E' stato grandissimo, gli vogliamo tutti bene".