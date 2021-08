La serie B resta a 20 squadre

ALESSANDRIA - La serie B non cambia più: resta a 20 squadre, il Chievo non sarà, come aveva chiesto, la 21esima in sovrannumero. Per la seconda volta il Tar ha respinto il ricorso del club veronese, che ora potrà iscriversi alla D, con il progetto dell'ex giocatore e ds Sergio Pellissier.

Dopo i tre no della giustizia sportiva, l'ennesimo tentativo del club guidato da Luca Campedelli non ha avuto alcuno esito. Nella motivazione si legge che "alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, il Chievo non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta dal 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito".

I giudici amministrativi hanno accolto anche le motivazioni del Collegio di garanzia del Coni, giudicando la pronuncia conforme alle disposizioni che regolano le licenze nazionali Figc, escludendo disparità di trattamento, sostenuta invece dal Chievo, rispetto ai controlli effettuati nella stagione precedente.

Venerdì, 20.30, la prima gara

Calendario confermato e tutto pronto in B per l'Opening Day, venerdì 20 alle 20.30, Frosinone - Parma sfida inaugurale. Poi due partite sabato (Pordenone - Perugia alle 18 e Cittadella - Vicenza alle 20.30), e ben sette domenica, due alle 18 (Ternana - Brescia e Reggina - Monza) e cinque alle 20.30, fra cui Benevento - Alessandria, e anche Ascoli - Cosenza, Pisa - Spal, Cremonese - Lecce e Crotone - Como.

Grazie ad Helbiz, la serie Bkt è sempre più internazionale: le partite saranno trasmesse ora anche in Romania, dopo l'accordo con l'America Latina, l'Indonesia e altre nazionai europee.