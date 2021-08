Alpini: l'acquese Giancarlo Bosetti vice presidente nazionale

ACQUI TERME - Una gradita notizia per le penne nere dell'Acquese: Giancarlo Bosetti è stato nominato vice presidente Nazionale dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini).

Classe 1946, Bosetti vive ad Acqui Terme ed è pensionato. È stato agente per Seat Pagine Gialle e ha svolto attività commerciali in proprio e servizio marketing presso alcune aziende locali.

Chiamato alle armi il 9 febbraio 1970, è stato ammesso al 58º corso AUC e collocato in congedo con il grado di sottotenente nel 1971. Promosso tenente nel 1977 è stato richiamato al battaglione Susa nel 1979 e promosso al grado di capitano nel 1983. Vice Presidente della Sezione di Alessandria per 9 anni, ne è diventato il Presidente per un triennio. È stato presidente della Sezione di Acqui Terme dal 2005 a marzo del 2016, anno nel quale dopo essere stato vice presidente, è stato nominato Presidente (carica che ricopre attualmente) del CAP (Coordinamento ANA Piemonte – Colonna mobile Regionale della Protezione Civile degli Alpini). Dal 2017 è membro del CDN.

«Voglio congratularmi pubblicamente con Giancarlo Bosetti per la sua recente nomina a Vice Presidente Nazionale dell’ANA – dichiara il Sindaco Lorenzo Lucchini – L’ultimo alessandrino a ricoprire questo ruolo era stato il casalese Pier Carlo Gabba. Abbiamo sempre apprezzato le capacità e l’impegno appassionato del nostro concittadino Bosetti. Siamo certi che la sua esperienza e determinazione gli saranno di grande aiuto nell'assolvere questo importante incarico. Questa notizia spero che sia anche un buon auspicio per immaginare in futuro di avere l’Adunata nazionale degli Alpini su Alessandria. A nome di tutta la comunità voglio esprimere il mio più sentito augurio di buon lavoro».