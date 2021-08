Lavori al "Gnocchetto", nuova chiusura della provinciale 456

OVADA - Otto giorni di chiusura, dal 25 agosto al 3 settembre, con esclusione dei fine settimana, in cui la tratta resterà aperta. Manca ancora la conferma ufficiale ma, stando a quanto già anticipato in mattinata dai rappresentanti dell'Unione di Comuni Stura Orba Leira e da Anas Torino, si va verso una nuova interruzione della circolazione sulla strada provinciale 456 del Turchino, all'altezza della frazione Gnocchetto.

Dal capoluogo regionale si guarda soprattutto alla pericolosità dell'intervento, finalizzato alla rimozione dei blocchi di frana di grandi dimensioni. Sarebbe impossibile, per la società, operare serenamente con i mezzi in transito fra il Basso Piemonte e la Liguria. Resta contraria, invece, la posizione dei sindaci e delle autorità locali della Valle Stura, che si vede nuovamente "isolata". Ma tali operazioni devono essere effettuate alla luce del giorno, con conseguente rigetto, da parte di Anas, della proposta di portare a termine il tutto in orario serale, con la strada chiusa.