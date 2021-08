Alcol quattro volte oltre il limite, patente ritirata a una 55enne

ALESSANDRIA - Nel pomeriggio di sabato 21 agosto una pattuglia della Polizia municipale è intervenuta in via Marengo per un incidente: sul posto, un'alessandrina di 55 anni al volante di una Volvo V40 aveva perso il controllo del mezzo e urtato un'Audi Q5 posteggiata sul lato destro della carreggiata.

Durante il controllo dei documenti, la donna evidenziava sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche: sottoposta ad accertamenti, veniva riscontrato che si era posta alla guida del veicolo sotto l’influenza di alcool con una concentrazione alcolemica di oltre 4 volte il limite massimo consentito e pertanto le veniva ritirata la patente di guida e deferita alla competente autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.