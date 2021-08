Mensa scolastica, lunedì riaprono le iscrizioni online

ALESSANDRIA - Per garantire agli alunni il servizio di refezione scolastica a partire dal 20 settembre per le scuole primarie e dal 27 settembre per le scuole dell’infanzia, sono nuovamente aperte le iscrizioni online (da lunedì 30 agosto a giovedì 16 settembre) per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso il Portale Genitori con il codice utente e password di accesso già in possesso per i vecchi iscritti, selezionando la voce Anagrafica>Rinnova Iscrizioni.

Per chi dovesse iscriversi invece per il primo anno potrà procedere su questo link inserendo il codice fiscale dell’alunno e premendo il tasto verde 'Sono un nuovo iscritto'. Successivamente sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione con i dati richiesti, salvare il documento, scaricare e stampare la lettera credenziali che rilascerà codice utente e password, consentendo così l’accesso al Portale genitori.

Si ricorda che in caso d’iscrizione di più fratelli, bisognerà effettuare un’iscrizione per ogni bambino e iscrivere tutti con il nominativo dello stesso genitore/tutore. L’iscrizione online sarà processata entro le 48 ore successive dalla sua registrazione.

La compilazione dell’iscrizione online avviene, come tutte le autocertificazioni, sotto la piena responsabilità del genitore che effettua l’operazione per quanto concerne la correttezza dei dati anagrafici forniti, della scuola, classe e sezione in cui è iscritto/a l’alunno/a, oltre ai dati afferenti la dichiarazione per il reddito Isee.

Nel caso in cui il sistema rilevasse situazioni di debito pari o superiori a 40 euro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l’utente è invitato a regolarizzare i pagamenti dovuti prima di effettuare l’iscrizione online e comunque prima della apertura dei refettori. Per gli utenti iscritti con il saldo a debito suddetto non sarà possibile prenotare i pasti. I pagamenti per rette annuali e buoni pasto possono essere eseguiti sia con il servizio di Pago Pa che con il servizio Pos.