' Tutta un'Altra storia'. Con Bertram

TORTONA - La squadra conclude oggi il ritiro a Sauze d'Oulx. E per i tifosi inizia il conto alla rovescia

C'è attesa per vivere la storica Serie A dal vivo. Il pubblico torna nei palazzetti e la Bertram festeggia lo storico debutto nella Serie A. Il Derthona Basket lancia la campagna abbonamenti “Tutta un’Altra storia”, slogan che sottolinea la straordinarietà della prossima stagione, la 2021/2022 di Lba. Il periodo di vendita delle tessere partirà lunedì prossimo, il 30 agosto, e comprenderà un pacchetto per le 15 partite di regular season che verranno disputate dalla squadra di coach Marco Ramondino al PalaFerraris di Casale.

Prezzi e tessere



Le modalità di accesso al PalaFerraris saranno regolate dalle disposizioni Covid-19 in vigore al momento. Quanto ai prezzi previsti si va dai 700 euro dei parterre, ai 450 delle tribune, ai 225 della curva sud e ai 90 della curva nord. Previste riduzioni per gli Under 18 e gli Over 65. La società propone anche un 'Family pack', comprensivo di un abbonamento a prezzo intero e di ridotti per gli altri componenti del nucleo familiare (promozione applicata per tutti i settori del PalaFerraris con l’eccezione di parterre est e ovest, previa presentazione del documento con le indicazioni dello stato di famiglia).

Le tessere saranno acquistabili sia online sul sito di Vivaticket, sia alla segreteria del palazzetto 'Uccio Camagna' di Tortona (corso Alessandria 1). Per informazioni sulle modalità di acquisto degli abbonamenti è possibile contattare la società via mail (segreteria@derthonabasket.it) o chiamare il numero 0131 868803 negli orari di ufficio.