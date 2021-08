Al Moccagatta. Per "una stagione Bestiale"

ALESSANDRIA - Sarà "una stagione Bestiale". Già la è, questa serie B riconquistata dopo 46 anni, e adesso il popolo grigio è convinto che è proprio tutto vero. La conferma è, anche, la campagna abbonamenti che la società aveva anticipato sei giorni fa, e ora ha comunicato quote, tempi e modalità. E' "l'inizio di un sogno da vivere insieme".

Saranno solo 1000 le tessere in vendita: anche le poltrone bordocampo, off limits nelle cinque gare della passata stagione (due di campionato e tre di playff) sono di nuovo acquistabili e c'è la novità della tribuna laterale scoperta, lo spicchio sopra la sede e accanto al settore ospiti, anche se si attende ancora l'ultimo sopralluogo della Commissione di vigilanza, convocata per il 30 agosto, per avere il via libera.

Prelazione e sconti

Doppio vantaggio per chi era abbonato nel campionato 2019 - 2020: c'è la prelazione, da venerdì 27 alle 16.30 fino a venerdì 3 settembre, ma anche sconti sulla cifra totale che sarà valida per tutte e 19 le gare della B. Nella Nord i vecchi abbonati pagheranno 180 euro e quelli nuovi 210, in rettilineo 260 anziché 310, nella laterale scoperta 300 anziché 350, nella laterale 480 anziché 560, nella centrale 600 anziché 700, nelle poltrone bordocampo 660 anziché 770, nella tribuna d'onore 1200 anziché 1400. Previste anche le riduzioni, per Over 65, donne e Under 12, mentre i biglietti ridotti saranno solo per donne e ragazzi fino a 12 anni. I bambini fino a 6 non pagano.

I prezzi dei biglietti sono 15 euro in curva, 22 in rettilineo, 25 in tribuna laterale scoperta, 40 in tribuna laterale, 50 in tribuna centrale, 100 in tribuna d'onore.

Quando e dove abbonarsi

Dalle 16.30 di venerdì 27 agosto e fino alle 9.30 di venerdì 3 settembre la vendita delle tessere è riservata ai chi già l'aveva nella stagione 2019 - 2020. Non è richiesto il green pass al momento della sottoscrzione, ma dovrà essere sempre mostrato all'ingresso. L'acquisto può avveniure in tre modi: on line, sul sito di Vivaticket, nei punti vendita in città e in provincia (Anteprima, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino, Soms Oviglio Grigi Club Armano, L'Oblò Spinetta, Sassone Viaggi By Stat Casale, Travel e Tabbacheria e poi Ovada) e ai botteghini del Moccagatta: venerdì 27 dalle 16.30 alle 19.30, sabato 28 dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì 31 e giovedì 2 dalle 16.30 alle 19.30.

Dalle 16.30 del 3 scatterà la vendita libera, anche al botteghini, dalle 16.30 alle 19.30.