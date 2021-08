Strategia verde per il Monferrato: un nuovo modello per lo sviluppo del territorio

CASALE - Si chiama 'Strategia verde per il Monferrato' il convegno organizzato per sabato 4 settembre alle 10 al Salone del Mutuo Soccorso di Casale da Casale Bene Comune e da VerdeQuadro. Davide Costanzo, in rappresentanza di quest'ultima, illustra di cosa si tratta. «Parleremo di un'idea che abbiamo per Casale e il Monferrato». Il primo step è un anello: «Per toccare tutti i punti verdi della città, da piazza Venezia al Po, al canale Lanza ai boschi per una progettualità di ampio respiro per coinvolgere tutti nel lungo periodo. Crediamo che sia la strategia giusta per portare lavoro e benessere, per i turisti ma anche per chi ci abita. Il verde come punto di partenza che traina tutto il territorio».

Maggiori dettagli su Il Piccolo in edicola venerdì 27 agosto.