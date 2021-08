I volontari coinvolti da Legambiente alla scoperta del territorio

VIGNALE - È iniziato lunedì Po-Co fuori città, il primo campo di volontariato di Legambiente a Casale Monferrato. Per raccontarlo, venerdì 27 alle ore 18, si terrà a Ozzano al Micem l'incontro tra abitanti e volontari, un evento aperto a tutti per mostrare il lavoro svolto nel territorio, le esperienze culturali vissute e prendere parte alla socialità del campo.

I volontari hanno lavorato alla pulizia del sentiero nel verde che collega l'argine del Po alle colline di Ozzano, poi hanno scoperto il territorio di Casale e del Monferrato grazie alla visita organizzata con Max Biglia e il geologo Alfredo Frixa, tra vigneti, infernot e approfondimenti sulle caratteristiche geologiche delle colline (Vignale, Casorzo, Rosignano).

La storia del fiume è stata affrontata con la presentazione del libro "Quando si andava in barco sul Po" di Claudio Marotto, Carlo Aletto e Mauro Percivalle. Una settimana ricca e piacevole, anche per la proficua collaborazione con Fiab, Operò, Bobst, i Comuni di Casale e Ozzano e il Parco del Po piemontese, che hanno fornito spazi, attrezzature e persone, come gli esperti con cui si è svolta la visita introduttiva sulla biodiversità.