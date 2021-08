Coronavirus: 24 contagi, nessun decesso e 36 guariti in provincia

ALESSANDRIA - Il quotidiano aggiornamento dell'Unità di Crisi sui dati della pandemia, in provincia sono 23 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore.

Nessun ulteriore decesso, mentre 13 persone hanno sconfitto il virus.In Piemonte 302 contagi, ma indice di positività in calo, alla luce degli oltre 21mila tamponi processati. Due i posti in più occupati nei reparti di terapia intensiva.

La situazione dei contagi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 240 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico), pari allo 0,9% di 26.643 tamponi eseguiti, di cui 22.326 antigenici. Dei 240 nuovi casi, gli asintomatici sono 102 ( 42,5%). I casi sono così ripartiti: 27 screening, 145 contatti di caso, 68 con indagine in corso; 5 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati : 8 ( di cui 8 dall’estero) Il totale dei casi positivi diventa quindi 376.037 così suddivisi su base provinciale: 30.669 Alessandria, 17.758 Asti, 11.836 Biella, 54.202 Cuneo, 29.301 Novara, 200.590 Torino, 14.049 Vercelli, 13.443 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.548 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.641 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 146 (+ 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3542.I tamponi diagnostici finora processati sono 6.377.454 (+ 26.643 rispetto a ieri), di cui 2.007.435 risultati negativi.

I decessi rimangono 11.713

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 11.713 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.597 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I guariti salgono a 360.623

I pazienti guariti sono complessivamente 360.623 (+214 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.783 Alessandria, 16.952 Asti, 11.245 Biella, 52.196 Cuneo, 28.104 Novara, 193.102 Torino, 13.394 Vercelli, 12.939 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.456 extraregione e 2.452 in fase di definizione.