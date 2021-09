Vaccini: oggi in Piemonte oltre 18mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, mercoledì 1° settembre, più di 18mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 18.853 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 11.350 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.845 i 12-15enni, 6.476 i 16-29enni, 2.848 i trentenni, 2.403 i quarantenni, 1.722 i cinquantenni, 963 i sessantenni, 442 i settantenni, 200 gli estremamente vulnerabili e 170 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.508.539 dosi (di cui 2.483.409 come seconde), corrispondenti al 90,5% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Aumentati a 750 i posti al Valentino

Considerato che i 250 posti disponibili su prenotazione per sabato 4 settembre all’hub Valentino di Torino ieri sono andati tutti esauriti, la Regione ha deciso di ampliare mettendone a disposizione altri 250 su prenotazione sul portale www.IlPiemontetivaccina.it

A questi se ne aggiungono nella stessa giornata 250 ad accesso diretto senza appuntamento. Il totale dei posti fruibili al Valentino per sabato sale quindi a 750.

Le vaccinazioni saranno somministrate dalle ore 8 alle ore 15 a persone di tutto il Piemonte e di tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su).