Passaggio di consegne tra i vigili del fuoco: il nuovo comandante è Mariano Guarnera

ALESSANDRIA - Questa mattina al comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria si è svolto il passaggio di consegne al nuovo comandante Mariano Guarnera da parte del predecessore Roberto Marchioni che andrà a dirigere il comando del Verbano Cusio Ossola, dopo ventisette mesi di permanenza in provincia.

Mariano Guarnera classe 1959, laureato in Ingegneria Civile, entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel Dicembre del 1991 ricoprendo vari incarichi nell’amministrazione. Come ultimo, dirigente presso il Comando di Biella, Guarnera non è nuovo per la nostra provincia, essendo stato Comandante di Alessandria nel 2015/16.

Prima delle firme di rito, i dirigenti con il personale hanno deposto un mazzo di fiori alla lapide in ricordo dei colleghi scomparsi a Quargnento.