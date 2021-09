Un palco per i 'no vax', la protesta ad Alessandria

ALESSANDRIA - Il grido è sempre lo stesso: "Libertà", invocata dagli organizzatori del 'No paura day' per ribadire la contrarietà al vaccino e soprattutto alle restrizione per chi ha scelto di non farlo. Ieri sera - domenica 5 settembre - in piazza della Libertà c'era un vero e proprio palco, con interventi ed invettive contro i poteri forti, i politici (governo ed opposizione) e cori provenienti dal pubblico. Foto Helmut Berta.