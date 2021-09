ALESSANDRIA - C'è un nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Alessandria: si tratta del commissario capo Riccardo Calcagno che, dal 6 settembre 2021, ha sostituito il vice questore della Polizia di Stato Marco Poggi, assegnato alla Squadra Mobile di Torino.

Calcagno è nato a Genova 5 settembre 1987 e ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Genova ed un master di II livello in Scienze della sicurezza presso l'università "La Sapienza" di Roma. In precedenza ha svolto le proprie funzioni presso la Questura di Torino all’Upgsp per due anni e mezzo e successivamente presso la Questura di Genova come responsabile della Sezione Rapine della Squadra Mobile. È anche autore di diverse pubblicazioni in materia di Diritto Penale.