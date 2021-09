La Jbm Novipiù alla scoperta di Hill-Mais

CASALE MONFERRATO – Alla scoperta di Xavier Hill-Mais, nuovo centro under-size della Novipiù. Un debuttante per il campionato italiano che la JBM ha pescato dopo l’esperienza in Russia (Novosybirsk, Sperleague 1) della passata stagione. E’ lui il giocatore scelto per sostituire JayVaughn Pinkston che ha lasciato Casale ancora prima di cominciare la stagione. Doppia dimensione di gioco ma fisicità e caratteristiche molto differenti dalla precedente scelta dei rossoblù. Il centro newyorkese è atteso in Italia sabato per iniziare la sua avventura in Jbm.

Carrera: “Ha un motivo per essere qui”

La trattativa è stata condotta dal general manager rossoblù Giacomo Carrera. “La scelta è stata ponderata e condivisa da tutto lo staff dopo aver studiato le sue caratteristiche e il suo possibile inserimento nel nostro pacchetto lunghi. E' meno esperto di Pinkston, un giocatore più interno a cui piace andare dentro l’area ma che ha anche un buon tiro da tre. Piedi veloci, tecnica, controllo del corpo, rimbalzi. Abbiamo avuto referenze molto buone e lui ha dimostrato una voglia di emergere che ci ha subito convinto. Come gli altri giocatori che sono in questa squadra, ha un motivo per essere qui”.

E che il prodotto dell’ Università di Oakland (203 cm e 24 anni) sia molto motivato dalla nuova esperienza lo dimostra anche il fatto che abbia seguito dagli Usa la diretta Facebook dell’amichevole della sua nuova squadra nelle Langhe ed abbia chiesto che gli venissero inviati dei video degli allenamenti. “Ho visto la vittoria nella partita contro Langhe Roero – racconta Hill-Mais – e sono sicuro che il mio stile di gioco possa aiutare la squadra lungo tutta la stagione”. Umiltà e motivazione per questo giocatore che vuole imporsi nel nostro campionato. “Non vedo l’ora di imparare dai veterani: sono pronto ad aiutare la squadra. Sarà la mia prima esperienza in Italia, quindi sarà un’avventura del tutto nuova e spero anche bella”. In A2 Hill continua la tradizione fortunata dei centri under-size (intorno ai 2 metri): ultimo esempio Jalen Cannon vittorioso con la Bertram.

Valentini: “Giovane e strutturato”

Coach Andrea Valentini, che non vede l'ora di averlo in palestra, lo descrive così. “Non abbiamo cercato la copia di Pinkston, abbiamo cercato un giocatore che si potesse incastrarsi alla perfezione con la squadra. Un lungo che potesse giocare con Okeke, Martinoni e Leggio. Avevamo in testa l’idea di non fare coppie: ala-cambio, centro-cambio e abbiamo voluto mantenerla anche per avere abbinamenti versatili e duttilità in area. Dopo aver visto la squadra al lavoro per due settimane ci è sembrato che servisse più un giocatore più verso il 5 che verso il 4, per avere una maggiore profondità di gioco. Mais è giovane, strutturato, con movimenti spalle a canestro.. e non è un giocatore che puoi battezzare perché ha tiro da fuori”.

Sabato l'arrivo in Italia

Acquisito il visto il giocatore è atteso sabato a Casale Monferrato per unirsi ai nuovi compagni. Se arriverà in tempo utile verrà portato a Biella con la squadra per il debutto in SuperCoppa (Forum, ore 18). Da lunedì prossimo, una volta effettuate le visite mediche, si metterà a disposizione dello staff tecnico in palestra. L'obiettivo è di averlo, almeno in panchina per la sfida di Supercoppa di mercoledì 15 in casa contro Urania Milano.