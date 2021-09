Riceve la caparra per la casa vacanze ma poi sparisce nel nulla

PONTESTURA - I Carabinieri di Pontestura, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalle parti lese, hanno denunciato in stato di libertà per truffa una 26enne di Roma che aveva messo in affitto su Subito.it una casa vacanze a Follonica (GR) e, contattata telefonicamente dalle vittime, si era accordata per il pagamento a mezzo bonifico bancario di 300 euro, da versare su un conto corrente presso una banca online a lei intestata. Una volta ricevuto il denaro, valido quale caparra dell’affitto, l’inserzionista si è resa irreperibile.