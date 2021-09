Finisce con l'auto nel cortile di una casa: è in buone condizioni

CASALE POPOLO - È fortunatamente in buone condizioni - essendo uscita pressochè illesa dal sinistro autonomo nel quale è rimasta coinvolta - la ragazza che questa sera alle 19.45 è uscita di strada alla guida della sua auto a Casale Popolo, in cantone Cavallino, lungo la provinciale 31. Il veicolo, uscendo di strada, si è capovolto finendo la sua corsa in un cortile privato.

Sul posto i vigili del fuoco di Casale, i Carabinieri, gli operatori della Pat di Trino e la medicalizzata del 118. La strada è rimasta bloccata fino a pochi minuti fa per le operazioni di recupero del mezzo.