Novipiù con l’Urania: la partita dell’abbraccio

CASALE MONFERRATO – La prima partita casalinga per la Novipiù che stasera (ore 20.30) riabbraccia i propri tifosi dopo un lungo periodo di distacco forzato in un PalaFerraris aperto al 35% per le regole Covid. Avversario l’Urania Milano che al debutto, come Casale a Biella, ha vinto con Torino. La partita definirà quindi il leader del girone che farà un deciso passo avanti verso la Final eight di Lignano Sabbiadoro.

Leggio chiama i tifosi

“Affrontiamo una grande squadra, costruita per far bene in questo campionato”. Grande considerazione per i rivali da parte di uno dei debuttanti della JBM, quel Gianmarco Leggio che si è messo in evidenza nel finale di Biella. “Noi rispetto alla scorsa partita dobbiamo ripartire dalla difesa e dalle palle perse che dobbiamo limare. Cercheremo di essere il più pronti possibile e questo avverrà grazie anche al supporto dei nostri cari tifosi che non vediamo l’ora di sentir gridare e speriamo gioire nel palazzo.”

Coach Andrea Valentini potrà avere a disposizione per la prima volta il nuovo arrivato Xavier Hill-Mais che si è allenato con la squadra. Assente invece ancora Matteo Formenti che non ha superato il problema muscolare che gli ha fatto saltare Biella.

Con l'Urania c’è Paci

L’Urania Milano, ormai solida realtà dell’A2, conferma la guida tecnica con Andrea Villa, da diverse stagioni condottiero dei Wildcats ma cambia coppia di americani. Nucleo italiano confermato con il trio Bossi-Montano-Piunti. Dentro la guardia Aaron Thomas, veterano del campionato italiano (Virtus Roma, Scafati, Montegranaro), e l’ala forte Tristin Walley che invece è un debuttante. Prodotto di Arkansas State e reduce da una stagione in Svezia. Sotto canestro è arrivato Paolo Paci, 31 enne centro prodotto del settore giovanile della Junior Casale ed ex Rieti e Caserta. A completare il roster milanese l’innesto di due giovani promesse come Francesco Gravaghi e Lionel Abega in prestito dall’Olimpia Milano.

NOVIPIU’ CASALE-URANIA MILANO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato

Quando: oggi, 15 settembre, ore 20.30.

Biglietti: vendita fisica al PalaFerraris fino alle ore 19. Poi on line sul portale Tickemaster. Prezzi: 5 € per Curva e Gradinata, € 10 per la Tribuna.

Dove vederla: Diretta YouTube, attraverso il canale di Lnp.