Bobby Solo, energia rock

SAN SALVATORE - Grande successo per Bobby Solo, ieri sera, a San Salvatore Monferrato, ospite della rassegna PeM. Da Elvis Presley a Pino Daniele, da Celentano a Little Tony, Bobby Solo ha raccontato (e interpretato con la sua band) la musica di qualche anno fa, ma eternamente giovane. Un po' come lui. Due ore di spettacolo, coordinato da Enrico Deregibus, e moltissima gente ad applaudire.