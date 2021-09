Lecce - Alessandria, in viaggio con i tifosi

ALESSANDRIA - I primi si metteranno in viaggio questa sera: un pulmino, il cambio alla guida, per arrivare domani a Lecce pronti per entrare allo stadio di 'Via del Mare', per Lecce - Alessandria, quarto turno della serie Bkt.

Altri hanno scelto il sistema 'misto', auto fino a Bologna e poi treno, c'è chi affronterà gli oltre 1150 chilometri solo in terno e chi, invece, volerà domani all'alba. Tifosi da 0 a 100 anni, anzi a 89, perché sugli spalti ci sarà anche Oreste Erriquez, classe 1932, che ha trasmesso la passione in famiglia e con lui ci sarà anche il figlio Maurizio.

"Questa B è una conquista attesa - in pensiero dei tifosi - che vogliamo vivere con la squadra". Che in questo momento è in volo verso Brindisi, per raggiungere poi Lecce, dove Michele Marconi torna da ex, ceduto in prestito nel gennaio 2017.

Biglietti per l'Ascoli

Già aperta la prevendita per la gara con l'Ascoli di martedì 21, alle 18. On line e nei punti del circuito Vivaticket si possono acquistare i biglietti: Nord 15 euro (ridotto 12), rettilineo 22 euro (ridotto17), tribuna laterale scoperta 25 euro (ridotto 20), tribuna laterale 40 euro (ridotto 32), tribuna centrale 50 euro (ridotto 40), poltrone bordo campo 55 euro (ridotto 45), settore ospiti 15 euro.

Abbonamenti, ultime tessere in vendita Pochi posti disponibili, in tutti i settori ad eccezione di tribuna centrale e tribuna d'onore

Per accedere allo stadio è richiesto Green Pass o tampone rapido effettuato a partire dalle 18 di domenica.

Fino a mercoledì 22 si raccolgono le iscrizioni al pullman per Perugia del 26 settembre: 45 euro la quota, 25 per Under 12, telefonare al 3389065045 o rivolgersi da Corner e a L'Amico Fruttaio.

L'abbraccio di Valenza

Ieri sera ancora una tappa nel tifo organizzato: il presidente Luca Di Masi, il direttore Luca Borio, il dirigente Federico Vaio il responsabile dell'area comunicazione Gigi Poggio e lo slo Mario Di Cianni ospiti dei molti sostenitori valenzani. Indimenticabile la scritta, sul cartello d'ingresso, ai tempi del derby con la Valenzana: "Valenza è solo grigionera"