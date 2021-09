Bertram- Virtus , una serata da ricordare

CASALECCHIO DI RENO - La sera della SuperCoppa. La sera della sfida alla Virtus Bologna, campione d’Italia. La Bertram si gode il palcoscenico che si è guadagnata dominando con un percorso netto il girone di qualificazione. Di fronte il meglio che il mercato oggi possa offrire, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo e delle stelle Milos Teodosic e Marco Belinelli. La vigilia è all’insegna del rispetto reciproco.

Ramondino: “Siamo onorati”

Il capo allenatore della Bertram introduce la Final Eight: ʺSiamo contenti di partecipare a questa manifestazione, perché è un momento importante per la nostra società che si affaccia per la prima volta a questi palcoscenici. Per noi è un onore poterci confrontare con la squadra campione d’Italia, perché scendere in campo contro i migliori è una prova importante per dare il massimo mantenendo l’identità, senza snaturarciʺ.



Scariolo: "Tortona gioca bene"

A capo della Virtus Bologna una star come Sergio Scariolo, direttamente dall’Nba di Toronto e dalla panchina della Nazionale spagnola. “Affrontiamo una squadra che abbiamo ammirato nelle quattro partite di qualificazione, tutte partite vinte: un avversario che gioca bene, muove la palla con ottimi concetti di squadra e buone individualità. Una squadra che merita tanto rispetto. Noi siamo dentro un processo che ha un obiettivo più a lungo termine ma quando c’è da vincere si gioca per vincere, indipendentemente dal momento della squadra.”

Bologna senza Marco Ceron e, soprattutto, senza Nico Mannion, la stella dell’ultimo mercato delle V Nere. Tortona non avrà Riccardo Cattapan per il quale si prospetta uno stop piuttosto lungo dopo l’infortunio al ginocchio patito con Trento.

Venezia e Brindisi qualificate

Nelle prime due sfide dei quarti successo netto per Venezia su Pesaro e in volata di Brindisi (con in campo l'ex Casale Lucio Revido) sulla Sassari dell'ex tecnico di Tortona Demis Cavina. In attesa delle partite tra Milano e Treviso etra Bologna e Tortona, Brindisi e Venezia sono già in semifinale.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA - BERTRAM DERTHONA

Dove: Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna)

Quando: stasera, ore 21.

Arbitri: Mazzoni, Bartolini, Borgo

Dove vederla: Diretta Discovery plus + Eurosport 2