"Da Grande", Alessandro Cattelan debutta su Rai1

Prima serata

Grande attesa per il debutto su Ra1 di Alessandro Cattelan, il noto conduttore per anni volto di punta di Sky. Il suo nuovo programma “Da Grande” andrà in onda oggi, domenica 19 settembre, in prima serata e in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano. La prossima serata evento è prevista per domenica 26 settembre.

Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a due show unici in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Tanti gli ospiti per le due puntate di “Da Grande”. Protagonisti della prima saranno volti noti del mondo della televisione: Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis insieme ad alcuni artisti della scena musicale italiana, il recordman Marco Mengoni, gli amatissimi ragazzi de Il Volo, la poliedrica Elodie e uno dei più giovani artisti italiani, Blanco.