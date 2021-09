Predosa e Frugarolese non tradiscono

ALESSANDRIA - Prima giornata in Seconda Categoria, prime conferme e prime sorprese: se per Frugarolese e Predosa sono stati rispettati i pronostici della vigilia, il Sale cade sul campo della Fortitudo Occimiano mentre Libarna e Quargnento trovano due vittorie esterne molto importanti.

La Frugarolese, come detto, piega 4-2 la Viguzzolese, che pure era riuscita a portarsi in vantaggio, grazie a una tripletta di Alessandro Perfumo e alla rete di Gianluca Giordano, il Predosa lotta e dopo un'altalena di risultati riesce a imporsi 3-2 sul campo della Bevingros Eleven. Non basta la rete di Cirillo al Sale, perché la Fortitudo Occimiano si impone di misura per 2-1 mentre l'altra vittoria a scarto ridotto è l'1-0 del Villaromagnano che con un gol di Gianelli piega la Boschese. Goleada del Quargnento sul campo del Bistagno Valle Bormida con doppiette di Jafri ed Elfjer, mentre il Libarna piega 2-0 in trasferta il Casalnoceto e la Castelnovese Castelnuovo si impone sul proprio campo per 3-1 sulla Pozzolese.

Alle 18 è cominciato il derby del posticipo fra Atletico Acqui e Cassine.

SECONDA CATEGORIA H