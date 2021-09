Ecco i calendari con diciannove squadre in tre gironi

ALESSANDRIA - Diciannove squadre ai nastri di partenza della Terza Categoria in provincia. Con due novità, Pizzeria Merella Beach, a Novi, e Valmadonna San Michele, che unisce due realtà calcistiche di lunga tradizione, con trascorsi anche nei campionati amatoriali, decise a unire le forze per ritornare in Figc e recitare un ruolo comunque da protagonista.

Un raggruppamento è tutto ‘alessandrino’, con quattordici formazioni: Aurora Pontecurone, Boys Calcio Ovada, Don Bosco, Fortuna Melior, Garbagna, Gs Lobbi, Junior Asca, Lerma, Pizzeria Merella Beach, Stazzano, Tiger Novi, Valmadonna San Michele, Valmilana e Vignolese.

Quattro sono nell’Astigiano: Bergamasco, Castelletto Monferrato, Ozzano Ronzonese e Mirabello con Annonese, Athletic Asti, Avis Isola, Castelnuovo, Montiglio, Futsal Monferrato, Mezzaluna, Moncalvo Sca Asti, Sport Italy. Il Villanova 2018, invece, è nel girone vercellese.

