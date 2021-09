Il Derthona si presenta ai suoi tifosi

Autografi per tutti

TORTONA - L'abbraccio dei tifosi per una squadra capace di ottenere cinque promozioni in dodici anni passando dalla C2 al massimo campionato nazionale e di cedere solo ai campioni d'Italia della Virtus Bologna nei quarti di finale di Supercoppa da debuttanti: il Derthona Basket rafforza il suo legame con il territorio in una presentazione davanti al palazzetto "Uccio Camagna" dove tutto è partito.