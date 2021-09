Si perde nei boschi cercando funghi: lo ritrovano dopo due ore

CARREGA LIGURE - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rintracciare un cercatore di funghi di una sessantina d'anni che si è perso questo pomeriggio in una zona boschiva nel territorio di Carrega Ligure.

La richiesta era arrivata dallo stesso disperso intorno alle ore 18. L'uomo è stato fortunatamente in grado di comunicare approssimativamente la sua posizione, così che la squadra dei vigili del fuoco di Novi Ligure lo ha raggiunto e recuperato in un paio d'ore, per condurlo in buone condizioni a Cabella Ligure.