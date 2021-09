Via Vecchia Torino, abbandonati 60 sacchi di materiali edile

ALESSANDRIA - L'assessore all'Ambiente Davide Buzzi Langhi, in un post social, ha da poco evidenziato il ritrovamento in via Vecchia Torino di "60 sacchi di materiale per edilizia abbandonati: zero senso civico, una vergogna. Le guardie ecologiche hanno trovato alcuni documenti aprendo i sacchi: spero si possa risalire alla ditta per bastonarla col massimo della forza. Subito una denuncia penale, la massima sanzione possibile e la revoca di qualsiasi autorizzazione nel nostro Comune".