Anteas, 25 anni di persone per le persone

ALESSANDRIA- "Oggi festeggiamo 25 anni di Anteas e la storia di persone per le persone". Marco Ciani, segretario generale Cisl di Alessandria e Asti sintetizza così un quarto di secolo di cammino dell'associazione che fa di questo traguardo una nuova partenza.

In una società in cui il ruolo del volontariato e dell'associazionismo, portatori di valori, sono sempre più indispensabili, il cammino di Anteas Alessandria, la sua diffusione capillare sul territorio, le risposte immediate in tempo di pandemia, la rete creata con enti, istituzioni, altre realtà associative, sono il risultato dell'impegno di tanti, e tante, che hanno scelto di andare verso gli altri.

"La presenza, l'ascolto, l'azione come 'antidioti' alla solitudine, che è una delle emergenze più forti, ed è trasversale tra le generzioni", ha sottolineato Anna Maria Furlan, già segretaria generale Cisl e, oggi, portavoce di Plurale.

"La cura degli altri è una priorità e una missione quotidiana di Anteas", ha ribadito il presidente nazionale Loris Cavalletti. E una certezza per gli interlocutori, evidenziata dal prefetto Francesco Zito, dal presidente della Provincia Gianfranco Baldi, dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dal segretario regionale Cisl Alessio Ferrari.

Un encomio ai cinque volontari che hanno creato e gestito, nei due lockdown, il servizio 'Sos Farmaci'.