Rischio pioggia, rinviata la festa in via Maggioli

ALESSANDRIA - L'evento in programma domani in via Maggioli è stato rinviato a domenica 17 ottobre. Lo comunica l'associazione Attività e Commercio, costretta a fare i conti con le previsioni meteo.

"Sia per il mattino che per il pomeriggio è prevista pioggia - fanno sapere i commercianti - e quindi abbiamo pensato di ricalendarizzare l'appuntamento che avrebbe dovuto aprire a tutti gli effetti la festa del Cristo". Gli appassionati di stand e bancarelle, dunque, dovranno pazientare ancora un po', ma il programma resta comunque ricchissimo e studiato a misura di famiglia, in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Si parte, a questo punto, lunedì, con la serata che vedrà protagonista Al Rangone, al Centro Incontro, ma sono previsti appuntamenti quotidiani fino al momento clou, quello del weekend del 9 e 10 ottobre.