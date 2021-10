Martedì una rosa per Norma Cossetto

ALESSANDRIA - Norma Cossetto era una giovane studentessa istriana che venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata viva in una foiba nel 1943 dai partigiani di Tito: è alla sua memoria che martedì 5 ottobre, alle 10.30, verrà deposta una rosa nell’area verde cittadina intitolata a suo nome il 10 febbraio scorso in occasione del “Giorno del Ricordo”.

La manifestazione, chiamata “Una rosa per Norma Cossetto”, si svolgerà al quartiere Cristo, in via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. All'evento parteciperanno il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco insieme alle autorità locali, ai rappresentanti istituzionali, alla Comunità istriana, fiumana e dalmata che vive in Alessandria e a tutti i cittadini che vorranno ricordare la coraggiosa 23enne.