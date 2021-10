Lite tra stranieri in viale Oliva a Valenza: due feriti lievi

VALENZA - Carabinieri al lavoro per capire la dinamica di quanto accaduto oggi verso le 17 nei giardini di viale Oliva a Valenza.

Per cause ancora da appurare è scattato un parapiglia, una violenta rissa tra alcuni extracomunitari, quattro o cinque persone in tutto. Durante il capannello - dove non sembra siano state usate armi di alcun tipo - due persone sono rimaste ferite in modo lieve: un uomo ha una lacerazione alla schiena, un altro una ferita alla mano.

In questo momento sono in corso di identificazione tutti i protagonisti della vicenda. Domani, dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri potranno saperne di più: a partire dall'ipotesi di reato, rissa o lesioni personali?