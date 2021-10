Como - Alessandria: quattro pullman, pochi posti liberi

ALESSANDRIA - Ultimi dieci posti a disposizione sul secondo pullman organizzato dal Centro Coordinamento Grigi Club (di cui è presidente Alessandro Cassarà). Saranno in molti a raggiungere lo stadio Sinigaglia di Como, la prima grande mobilitazione della B per una sfida molto attesa, anche per il 'legame' con l'ultima stagione.

Già due mezzi completati dalla Gradinata Nord, il primo del Coordinamento esaurito in poche ore, per il secondo c'è da affrettarsi, telefonando al 3389065045 o rivolgendosi ai negozi Corner (via Modena 16) e L'Amico Fruttaio (piazza Marconi 26). Ritrovo, sabato 16, alle 15 e partenza alle 15.30. Il costo è 18 euro.

Negli stadi il 75 per cento. Già da Como Il decreto del Governo in vigore da lunedì 11 ottobre. Nei palazzetti fino al 60 per cento

Da lunedì inizierà la prevendita e il numero dei tagliandi a disposizione, solo nel settore ospiti (12 euro, più 2 di prevendita), aumenterà dopo la decisione del Governo di portare la capienza degli stadi al 75 per cento