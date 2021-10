Operatori sanitari sospesi, il sindacato scende in piazza

ALESSANDRIA - Manifestazione davanti all’ospedale civile di Alessandria. Il Cub sanità, sindacato di base, scende in piazza.

“Stiamo manifestando contro le sospensioni degli operatori sanitari che non hanno il green pass - spiega Alessandro Morandini - e continueremo fino a quando l’Italia non saranno intraprese soluzioni analoghe agli altri Paesi europei. Siamo qui per per consentire alle persone di dire la loro”. In provincia sarebbero un centinaio gli operatori sospesi. All’ospedale di Alessandria, fino a qualche giorno fa erano 42.

“Chiediamo che venga rivista la politica delle sospensioni e vengano adottate soluzioni per chi è stato sospeso a zero reddito, per evitare che si trovino in difficolta”. Le sospensioni sono iniziate a metà settembre.

Oggi, alle 16, è prevista un’altra manifestazione lato spalto Marengo.