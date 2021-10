Como - Alessandria: 375 biglietti e un pullman in più

ALESSANDRIA - Più biglietti per Como - Alessandria a disposizione dei tifosi alessandrini.

Nel settore ospiti i posti da 250 sono saliti a 375, effetto del decreto del Consiglio dei Ministri, approvato all'unanimità che, tra gli altri provvedimenti, ha portato al 75 per cento la capienza negli stadi. La prevendita inizierà lunedì, on line su Vivaticket e nei punti del circuito in città e in provincia.

Il Centro Coordinamento Grigi Club, che ha già completato due pullman, ha così deciso di allestirne un terzo: servono almeno 30 adesioni, entro l'inizio della settimana (termine ultimo martedì), telefonando al 3389065045 o rivolgendosi a Corner (via Modena 16) e L'Amico Fruttaio (piazza Marconi 26). Per chi lo richiede, il Coordinamento può emettere anche i biglietti (14 euro). Ritrovo alle 15, partenza alle 15.30 da piazza Perosi, costo 18 euro.

Dopo l'amichevole di oggi con la Juventus, la squadra riprenderà lunedì la preparazione, con sei giorni a disposizione per valutare le condizioni e i margini di recupero di Ba e Bruccini.