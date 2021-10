ALESSANDRIA - Visita dell'assessore Marco Gabusi al centro comunale della Protezione Civile, al Forte Acqui.

Accompagnato dall'assessore Davide Buzzi Langhi, Gabusi ha potuto rendersi conto della situazione, elogiando il gruppo per numero di operativi e preparazione. Sui alcuni veicoli obsoleti ha promesso che farà il possibile per far rinnovare il parco mezzi. Ha inoltre anticipato che è allo studio una 'riforma' della legge sulla protezione civile per "pulire il settore da associazioni improprie".