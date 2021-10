Si ferisce in casa e corre ubriaco in mutande per le vie di Casale

CASALE - Sono stati in molti i casalesi ad assistere alla performance di un 35enne senegalese (regolare in Italia) che ieri mattina, in mutande e insanguinato, è stato fermato dai Carabinieri mentre correva nei pressi della Stazione prima di essere condotto al pronto soccorso dai sanitari del 118. L'uomo, che si era ferito da solo all'interno di casa, era visibilmente ubriaco.